فديو متداول لهجوم "داعش"على مركز أمني في الرقة أسفرعن مقتل عدد من مقاتلين أكراد

تداولت مواقع التواصل ووسائل الإعلام مقطع فيديو قالت إنه هجوم لخلايا داعشية على مقرأمني في الرقة أمس الاثنين أسفرعن مقتل 6 مقاتلين أكراد وجرح آخرين.

وشهدت مدينة الرقة أمس الاثنين هجوما انتحاريا لإرهابيي داعش على مقر لقوى الأمن الداخلي في حي الدرعية شمال غرب المدينة حيث يوجد بالقرب منه سجن لمرتزقة داعش.

وتصدت قوى الأمن الداخلي الكردية (قوات الأمن الداخلي الأسايش) للهجوم وخلال التصدي قتل إرهابيان، أحدهما كان يرتدي حزاما ناسفا من أصل 5 هاجموا المقر.

وعقب الهجوم، فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا في محيط مركزها الذي تعرض للهجوم الانتحاري. وبهدف تطويق المرتزقة المهاجمين الذين تمكنوا من الفرار عقب الهجوم، بدأت ما تعرف بقوى الأمن الداخلي بعمليات بحث وتمشيط في محيط حي الدرعية رافقه انتشار أمني مكثف في جميع أنحاء مدينة الرقة تحسبا لأي طارئ.

من جهته قال الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، علي حجو، لموقع الإدارة الذاتية الرّسمي: "ارتقى 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي، و3 من القوات العسكرية إثر إحباطهم لهجوم خلية لداعش، صباح اليوم الإثنين على القسم الغربي للرقة، وما تزال القوى الأمنية تمشّط المنطقة للقبض على عناصر الخليّة".

المصدر: هوار، RT