برلمانية ألمانية تنتقد شولتس لرفضه تزويد قوات كييف بالمزيد من الأسلحة

انتقدت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، ماري زيمرمان، رفض المستشار أولاف شولس، إمداد نظام كييف بالأسلحة، ودعت لتزويد أوكرانيا بالدبابات فورا.

وأوضحت زيمرمان، عبر شبكة RND الألمانية، أن رفض شولتس تزويد نظام كييف بالدبابات، غير مفهوم، ويشير إلى ضعف نظرته السياسية.

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وأضافت، أنها سئمت من أعذار شولتس حول أسباب امتناع ألمانيا عن تزويد كييف بالأسلحة، وتحديدا عندما يبرر ذلك، بأنه لا يرغب باستفزاز روسيا.

وادعت أن مستشاري شولتس هم من يشيرون عليه بالامتناع عن تزويد كييف بالأسلحة، مشيرة إلى أن المستشار هو المسؤول الأول والأخير عن اتخاذ قرار كهذا، وأعربت عن أملها في موافقته مطلع العام 2023، وأكدت أنها ستستمر بالضغط حتى تصدر الموافقة.

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وفي وقت سابق، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن بلاده لن تكون طرفا في الصراع الأوكراني، وأنها غير معنية بتصعيد التوتر بين روسيا وحلف الناتو.

المصدر: نوفوستي