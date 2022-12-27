"هل فقد عقله؟.. قراء صحيفة صينية يستهجنون تصريحات وزير الخاريجة الأوكراني

انتقد قراء صحيفة "guancha.cn" الصينية تصريحات وزير الخارجية الأوكراني حول عدم جواز حضور روسيا "قمة سلام" المقترحة بحلول نهاية فبراير إلا بعد محكمة دولية.

وعلق قراء الصحيفة على تصريحات الوزير الأوكراني بسخرية واستهجان كبيرين.

قال أحد القراء: "الممثل يريد تحويل أوكرانيا إلى أفغانستان ثانية قبل أن يتمكن الجميع من البدء في مفاوضات السلام. هذا هو هدف الولايات المتحدة. في المستقبل، ستكون أوكرانيا دولة تابعة لأمريكا، وستكون أراضيها ومواردها ملكا للولايات المتحدة".

وفي تعليق آخر: "على روسيا أن تتوجه إلى المحكمة قبل بدء مفاوضات السلام؟ هل فقد كوليبا عقله؟ هل أعطوه الأمريكيون الكثير من النشوة؟"".

وأضاف آخر: "إنها مجرد مزحة. بصفتها أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كيف يمكن لروسيا ألا تكون حاضرة في قمة السلام "هذه؟ هذا غير واقعي بشكل عام!".

"هذا مضحك للغاية، الأطراف تقاتل بكل قوتها، ما نوع المفاوضات التي يمكن أن نتحدث عنها؟ بالمناسبة، ما هي المؤهلات التي تمتلكها أوكرانيا".

واقترح أحد الرواد أن "هناك حاجة فعلية لمحكمة دولية. يجب محاكمة مجرمي حرب الناتو والأوليغارشي الأوكرانيين، بمن فيهم الأوليغارشي الجديد زيلينسكي".

وكتب أحد القراء: "خاتمة أوكرانيا هي إلى العصر الحجري: في الخمسين سنة القادمة ستكون دولة فقيرة للغاية ومتخلفة، دمرها الغرب مرات عدة".

وأمس اقترحت السلطات الأوكرانية عقد "قمة سلام" في مقر الأمم المتحدة في فبراير مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل. في الوقت نفسه، أوضحت كييف أنه لا ينبغي دعوة روسيا إلى المفاوضات إلا بعد خضوعها لمحكمة دولية.

وفي تعليقه على هذا الاقتراح، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إلى أن موسكو لن تجري مفاوضات بناء على شروط الآخرين.

المصدر: نوفوستي