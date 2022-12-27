يهود أمريكا يحذرون من عرقلة حكومة نتنياهو للدعم المقدم إلى إسرائيل

حذر العديد من القادة اليهود الأمريكيين من أن التحركات العنصرية والمتطرفة من قبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة يمكن أن تعرقل بشكل خطير الدعم الذي يقدمه يهود أمريكا إلى إسرائيل.

وقالت مصادر لموقع "أكسيوس" الأمريكي إن هذا التحذير جاء خلال اجتماع بين القادة اليهود الأمريكيين ومسؤولين إسرائيليين، عقد في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، مبينة أن "الاجتماع الذي عقد في 7 ديسمبر، حضره ممثلون عن العديد من المنظمات اليهودية الأمريكية الرئيسية التي تشكل العمود الفقري للمجتمع المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة".

وأشارت المصادر التي حضرت الاجتماع إلى أنه "تمت دعوة ممثلي المنظمات اليهودية للقاء مع شولي دافيدوفيتش، رئيس مكتب وزارة الخارجية الإسرائيلية للشتات، الذي طلب سماع أفكارهم حول الوضع السياسي في إسرائيل"، كاشفة أن "الأجواء خلال الاجتماع كانت مشحونة، وأثار عدد كبير من الحاضرين مخاوف بشأن سياسات الحكومة الإسرائيلية القادمة" بقيادة نتنياهو.

وأفادت بأن "مجموعة من المخاوف كانت تتعلق بالتعددية الدينية والتغييرات المحتملة على "قانون العودة" (يحدد المعايير لمن له الحق في الهجرة إلى إسرائيل. حاليا، يحق لليهود وغير اليهود الذين لديهم جد يهودي واحد على الأقل أو زوج يهودي أو زوجة يهودية الحصول على الجنسية الإسرائيلية)، وقانون التحول اليهودي الذي يمكن أن يؤثر سلبا على الجالية اليهودية في الولايات المتحدة".

وبينت المصادر أن "القادة الأمريكيين اليهود أثاروا أيضا مخاوف بشأن شركاء رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، وكلاهما أعربا عن وجهات نظر عنصرية، وآفي ماعوز، الذي أعرب عن وجهات نظر مناهضة لمجتمع الميم".

وقال مشاركون في الاجتماع لـ"أكسيوس" إن "العديد من الممثلين اليهود قالوا إن السياسات العنصرية والمعادية لكل من الإصلاحيين واليهود المحافظين، تضر بحقوق مجتمع الميم يمكن أن تلحق الضرر بالتبرعات لإسرائيل من الجالية اليهودية الأمريكية، وقد تدفع مثل هذه السياسات أيضا اليهود الشباب في البلاد إلى الابتعاد عن إسرائيل".

كما حذر بعض المشاركين في الاجتماع من سيناريو مظاهرات يهود أمريكيين أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن ضد الحكومة الجديدة.

المصدر: axios