بوتين يبحث في لقاء جديد مع باشينيان التسوية في قره باغ (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن القضية الرئيسية للبحث هي تسوية الوضع في قره باغ والعلاقات الأرمينية الأذربيجانية.

وأضاف الرئيس بوتين خلال لقائه باشينيان في سان بطرسبورغ: "لقد بدأنا بالأمس نحن الثلاثة في الحديث. بالطبع، عن القضية الرئيسية هي تسوية الوضع في جنوب القوقاز ككل والعلاقات الأرمنية الأذربيجانية، وكل ما يتعلق بقره باغ"، مشيرا إلى أنه عشية القمة لرابطة الدول المستقلة، جرت محادثة ثلاثية مع باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

من جانب آخر أشار الرئيس الروسي إلى اجتماع للجنة الحكومية الدولية الروسية الأرمينية تم عقده مؤخرا مشيدا بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، "تمت الإشارة (وفق اجتماع اللجنة) أن الوضع في المجال الاقتصادي بين بلدينا يتطور بشكل إيجابي للغاية.. على مدى الأشهر العشرة من هذا العام،كانت زيادة حجم التجارة بنسبة 73٪.هذه نتيجة جيدة".

تنعقد قمة غير رسمية لزعماء بلدان رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ يومي 26 و 27 ديسمبر.

المصدر: تاس