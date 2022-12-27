بريطانيا.. حملة إعلانية لحث المواطنين على تخفيف فواتير الطاقة

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن الحكومة البريطانية ستبث إعلانا تلفزيونيا، تحث من خلاله مواطني البلاد على أخذ 30 ثانية من يومهم للإستغناء عن الكهرباء للتخفيف من فواتير الطاقة الخاصة بهم.

تشير الحملة الإعلانية الحكومية التي تبلغ قيمتها 18 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 21 مليون دولار) إلى أن المواطنين يجب أن يقضوا 30 ثانية لاتخاذ إجراءات صغيرة مثل إيقاف عمل الغلايات، أو إطفاء الأنوار، أو إغلاق الستائر ليلا، أو خفض درجة حرارة الغسالة، وسط أزمة الطاقة.

والإعلان الذي سيقول: "هذا إعلان مدته 30 ثانية - هذا ليس طويلا، ولكنه طويل بما يكفي للقيام بشيء يمكن أن يوفر لك المال على فواتير الطاقة". وهذا الإجراء هو جزء من حملة ألغتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، بعد أن كان وافق عليها وزير الأعمال السابق، جاكوب ريس-موج.

المصدر: "الإندبندنت"