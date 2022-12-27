لابيد: "كل صهيوني محترم يحب بلاده يجب أن يخجل من هذه الحكومة"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو بأنه "الأكثر فسادا" على الإطلاق".

وقال لابيد: "حتى قبل تشكيلها، ستذكر هذه الحكومة على أنها الأكثر فسادا على الإطلاق. رئيس حكومة في منتصف محاكمة على جرائم جنائية خطيرة، كما سيعين المجرم الذي جلس في السجن وأدين مرة أخرى وزيرا كبيرا مسؤولا عن أموالكم، كما سيتم تعيين مجرم مدان بدعم منظمة إرهابية مسؤولا عن الشرطة".

واعتبر أن "كل صهيوني محترم يحب بلاده يجب أن يخجل من هذه الحكومة"، مؤكدا أنه "عندما نعود إلى السلطة، نلتزم بإلغاء جميع التشريعات المتطرفة التي تضر بالديمقراطية والأمن والاقتصاد والمجتمع الإسرائيليين".

עוד לפני שהיא הוקמה, כבר תיזכר הממשלה הזאת כמושחתת בכל הזמנים. רה"מ באמצע משפט על עבירות פליליות חמורות. עבריין שישב בכלא והורשע שוב ימונה לשר בכיר שאחראי על הכסף שלכם. עבריין שהורשע בתמיכה בארגון טרור ימונה לאחראי על המשטרה.

כל ציוני הגון שאוהב את המדינה שלו מתבייש בממשלה הזו. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) December 27, 2022

المصدر: RT