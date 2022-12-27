دراسة: قيمة المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا تفوق حجم الإنفاق الحكومي الأمريكي

أفاد معهد "كوينسي" للأبحاث، بأنه خلال الأشهر الـ12 الماضية، منحت الحكومة الأمريكية أموال دافعي الضرائب إلى أوكرانيا، أكثر مما منحت لـ40 ولاية أمريكية.

وقال المعهد الأمريكي إن "المساعدة المقدمة لأوكرانيا، تجاوزت نفقات حكومتنا وحتى الميزانيات العسكرية الكاملة لدول أخرى"، مبينا أن إقرار قانون الإنفاق الشامل البالغ 1.7 تريليون دولار، يمنح أوكرانيا 45 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية، مما يجعل مجموع تلك المساعدات 113 مليار دولار حتى الآن.

وأفاد بأن قيمة هذه المساعدات تجاوزت الميزانية العسكرية السنوية لكل دولة في العالم، باستثناء الولايات المتحدة والصين، كما أنها تجاوزت قيمة المساعدات الأمريكية المقدمة لأي دولة خلال عام واحد منذ حرب فيتنام، كما أنها فاقت الميزانية العسكرية لروسيا لعام 2023 والتي تبلغ 84 مليار دولار، وفاقت قيمتها قيمة المساعدات الأمريكية المقدمة للمجتمعات المتضررة من الجفاف والأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات والكوارث الطبيعية.

وكشف المعهد أن قيمة هذه المساعدات تتطابق تقريبا مع الإنفاق الأساسي المشترك لوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي مجتمعتين، وهو ما يقرب من 118 مليار دولار، سيتم إنفاقها على الرعاية الطبية لجميع قدامى المحاربين الأمريكيين، مشيرا إلى أنه إذا كانت أوكرانيا ولاية أمريكية، فستحتل المرتبة 11 من حيث حجم التمويل الفيدرالي الذي تتلقاه.

وأضاف: "لقد حان الوقت لأن يجري الأمريكيون محادثة حقيقية حول المبلغ الذي يجب أن يدفعه دافعو الضرائب الأمريكيون مقابل هذا الدعم".

المصدر: breitbart