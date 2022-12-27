ترامب: لم أطلب من إيفانكا وكوشنر المشاركة في حملتي الرئاسية

أصر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على أنه لم يطلب من ابنته إيفانكا، أو زوجها جاريد كوشنر، المشاركة في حملته الرئاسية القادمة لعام 2024.

وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على Truth Social: "على عكس التقارير الإخبارية الكاذبة، لم أطلب من جاريد أو إيفانكا أن يكونا جزءا من حملتي الرئاسية لعام 2024. في الواقع، طلبت منهما على وجه التحديد عدم القيام بذلك".

وذكرت صحيفة The Post في نوفمبر أن ترامب توسل إلى كل من إيفانكا وكوشنر، للانضمام إلى فريق حملته خلال حفل زفاف ابنته تيفاني ترامب.

من جهتها، ذكرت مجلة "نيويورك" أن كوشنر لم يظهر أي اهتمام بمساعدة والد زوجته في اجتياز عاصفة الجدل بعد أن تناول الرئيس السابق عشاء مع مغني الراب المعادي للسامية، كاني ويست، والقومي الأبيض، نيك فوينتيس، في منتجع "مار إيه لاغو".

يذكر أن كوشنر وإيفانكا عملا كمستشارين كبيرين طوال فترة وجود ترامب في البيت الأبيض.

وأعلن ترامب عن ترشحه للرئاسة مرة أخرى في 15 نوفمبر، وفي اليوم نفسه أصدرت إيفانكا بيانا أعلنت فيه أنها لن تنضم إلى فريق حملته.

المصدر: "نيويورك بوست"