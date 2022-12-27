موسكو تؤكد استعدادها لمناقشة القضايا الأمنية عندما "تنضج" واشنطن

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو مستعدة لمناقشة القضايا الأمنية سواء فيما يخص الوضع حول أوكرانيا أو على المستوى الاستراتيجي مع واشنطن عندما تكون الأخيرة ناضجة لذلك.

قال وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع وكالة "تاس": "نحن من جانبنا على استعداد لمناقشة القضايا الأمنية، سواء الخاصة بالوضع في أوكرانيا، أو على المستوى الاستراتيجي الأوسع. دعونا ننتظر حتى تنضج واشنطن لتدرك فشل مسارها الحالي وتتأكد من عدم وجود بديل عن بناء علاقات معنا على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، مع مراعاة إلزامية المصالح الروسية المشروعة".

بدوره قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق إن موسكو لا ترفض الحوار أو إجراء مفاوضات، مشيرا إلى أن "أساس الصراع في أوكرانيا هو سياسة خصومنا الجيوسياسيين، التي تهدف إلى تفكيك روسيا التاريخية".

وأكد بوتين أن روسيا ومنذ عام 2014، تحاول حل الأزمة الأوكرانية سلميا، قائلا: "لقد سعينا دائما لضمان حل جميع النزاعات التي تنشأ بالوسائل السلمية من خلال المفاوضات. ولكن، لسوء الحظ، تصرق الطرف الآخر على العكس من ذلك، لقد بدأوا كما قلت مرات عديدة، والجميع على علم بذلك، اتخاذ إجراءات قاسية هناك وذات طابع عسكري".

المصدر: تاس