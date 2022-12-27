لليوم السادس على التوالي..أهالي ريف دير الزور الغربي يحتجون ضد "قسد" والوجود الأمريكي (صور+فيديو)

واصل أهالي ريف دير الزور الغربي أمس الاثنين احتجاجاتهم ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لليوم السادس على التوالي، مجددين مطالبهم بطرد قسد والقوات الأمريكية من مناطقهم.

وذكرت مصادر أهلية أن أهالي بلدات الحوايج والكسرة والحصان وقصيبة خرجوا منذ صباح أمس الاثنين بمظاهرات ضد "قسد"، وقاموا بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة، وترديد هتافات وشعارات تطالب بطرد القوات الأمريكية و"قسد" من منطقة الجزيرة، ومحاسبة قادة ما يسمى (مجلس دير الزور العسكري) التابع لقسد، وذلك على خلفية ارتكابهم الجرائم ونهب الثروات الوطنية وتقديمها للقوات الأمريكية.

وخرج الأحد أهالي بلدات الهرموشية وحمّار العلي والكسرة ومحيميدة بمظاهرات قطعوا خلالها الطرقات بالإطارات المشتعلة، ورددوا هتافات وشعارات تطالب بطرد "قسد" والقوات الأمريكية.

المصدر: سانا