"بلومبيرغ": الصين تجري أكبر تدريبات عسكرية قرب تايوان منذ زيارة بيلوسي

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الصين أجرت أكبر تدريبات عسكرية لها بالقرب من تايوان منذ أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه.

وأشارت الصحيفة أن، الصين أرسلت71 طائرة عسكرية إلى التدريبات.

ووضحت الصحيفة أن وزارة الدفاع في تايبيه قالت إن 47 طائرة عسكرية صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان أو دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، كما أرسلت الصين سبع سفن حربية.

وقال الجيش الصيني إنه يجري تدريبات حول تايوان ردا على تصعيد "التواطؤ والاستفزاز" من جانب تايوان والولايات المتحدة.

وذكرت سابقا صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن " قيادة الجناح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني أجرت تدريبات دورية مشتركة حول جزيرة تايوان، الأحد، ردا على تصاعد التواطؤ بين الولايات المتحدة وتايوان".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن العلاقات الصينية-الأمريكية تواجه صعوبات جدية في العام الجاري، وقد تصدت بكين بحزم للاستفزازات وللضغوطات من طرف واشنطن.

وغضبت الصين من زيارة بيلوسي إلى تايبيه، والتي وصفها وزير الخارجية وانغ يي بأنها "مهزلة " وحذر من أن "أولئك الذين يسيئون إلى الصين سيعاقبون".

وردت بكين على زيارتها بتدريبات عسكرية غير مسبوقة حول تايوان.

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المصدر: غازيتا.رو