بيسكوف: قضية تنفيذ صفقة الحبوب لم تحل بالكامل

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بأن مشكلة تنفيذ صفقة الحبوب لم يتم حلها بالكامل، ولكن هناك إنجازات كبيرة.

وقال بيسكوف: "حتى الآن، لم يتم حل المشكلة بشكل كامل، على الرغم من وجود إنجاز كبير. ولكن لا يزال هناك شيء يجب القيام به"، مضيفا أن موسكو وأنقرة والأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة.

وأعلنت روسيا مرارا وتكرارا، أن البلدان المحتاجة تتلقى كمية صغيرة من الحبوب، فضلا عن مشاكل توريد الأسمدة الروسية إلى السوق العالمية.

المصدر: نوفوستي