بايدن يقدم لزوجته هدية مثيرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أعلنت السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن، أنها تتلقى في كل عيد ميلاد هدية رومانسية مثيرة من زوجها الرئيس جو بايدن.

وقالت في مقابلة مع الممثلة درو باريمور في برنامجها الحواري: "كل عام يقدم لي جو قصيدة شعرية.. كان يشتري لي كتابا وفي كل عام يكتب فيه قصائد شعرية".

وسألت باريمور، جو بايدن عما إذا كان يكتب الشعر بنفسه بالفعل، وأجاب ممسكا بيد زوجته: "بالطبع اكتبها بنفسي.. لدي الكثير لأكتب عنه".

وأضاف، أنه تقدم للزواج من جيل خمس مرات قبل أن توافق على أن تصبح زوجته، بالنسبة لبايدن، كان هذا هو الزواج الثاني بعد وفاة زوجته الأولى وابنتهما في حادث سيارة.

وقال الرئيس: "عندما ذهبت في موعد معها لأول مرة، أدركت أن هذه هي المرأة المناسبة.. كان الأمر كذلك حقا.. لقد وقعت في الحب مرتين فقط في حياتي وفي كلتا الحالتين عرفت ذلك على الفور".

ووفقا له، أقنعه أبناؤه من زوجته الأولى، بو وهانتر، بالزواج من جيل، وبدورها، قالت السيدة الأولى إنها كانت مترددة، لأنه كان عليها أن تتأكد من أنهم سيكونون قادرين على تكوين أسرة سعيدة للأطفال الذين عانوا من مأساة مؤخرا.

المصدر: نوفوستي