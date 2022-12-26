بيلاروس تفتح نقطة حدودية جديدة على الحدود مع أوكرانيا

ذكرت الخدمة الصحفية للجنة الحدود الحكومية في بيلاروس، أنه تم اليوم الاثنين، افتتاح موقع حدودي جديد جنوب شرق البلاد على الحدود مع أوكرانيا.

وفتحت بيلاروس نقطة حدودية جديدة جنوب شرق البلاد من النوع المعياري على الحدود مع أوكرانيا.

وجاء في التقرير أن "المركز الحدودي جنوب شرق بيلاروس من النوع المعياري تم افتتاحه على الحدود مع أوكرانيا".

وتم الافتتاح الكبير للمركز الحدودي "غدن" في 26 ديسمبر في قرية تحمل الاسم نفسه في منطقة براغين.

وحضر الحفل النائب الأول لرئيس لجنة حدود الدولة، اللواء إيغور بوتكيفيتش، ومساعد الرئيس المفتش لمنطقة غوميل سيرغي بارتوش، والسلطات المحلية والعسكريين على حدود غوميل.

وفرضت حكومة بيلاروس سابقا قيودا مؤقتة على الدخول والإقامة المؤقتة في المنطقة الحدودية في أراضي 3 مناطق في مقاطعة غوميل المجاورة لأوكرانيا.

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المصدر: نوفوستي