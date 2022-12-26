البيت الأبيض قلق إزاء أنشطة الجيش الصيني في مضيق تايوان
Globallookpress
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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء أنشطة الجيش الصيني في مضيق تايوان، واصفة اياها بـ "الاستفزازية" و"مزعزعة للاستقرار".
وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان له، يوم الاثنين: "سنواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرات كافية للدفاع عن نفسها وفقا لالتزاماتنا الطويلة الأمد وبما يتجاوب مع سياسة الصين الواحدة".
وكانت وزارة دفاع تايوان قد أعلنت يوم الاثنين عن رصدها 7 سفن للقوات البحرية الصينية و71 طائرة في مضيق تايوان خلال اليوم الأخير.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن 47 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاعات الجوية لتايوان، في أكبر عملية من نوعها.
المصدر: وكالات