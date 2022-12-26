تركيا تبلغ السفير الفرنسي امتعاضها من مشاركة بعض السياسيين في الدعاية السوداء ضدها في شوارع فرنسا

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الفرنسي، وأبلغته انزعاج أنقرة من الدعاية السوداء ضد تركيا في شوارع فرنسا.



واستدعت الوزارة، الاثنين، السفير الفرنسي هيرفيه ماجرو، وأبلغته انزعاج أنقرة من الدعاية السوداء ضد تركيا في شوارع فرنسا.

وحسب مصادر دبلوماسية تركية، فإن الخارجية التركية أعربت للسفير الفرنسي عن استيائها من الدعاية السوداء التي أطلقها أنصار تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" ضد تركيا مستغلين الاعتداء الذي نفذه مواطن فرنسي يوم 23 ديسمبر الجاري.

وتم التعبير عن الاستياء من انخراط بعض مسؤولي الحكومة الفرنسية وبعض السياسيين في هذه الدعاية.

وأفادت مصادر بأنه تم التأكيد على أن أعمال العنف في باريس، يجب أن تخضع للتحليل المناسب من قبل الحكومة الفرنسية والرأي العام الفرنسي.

وأكدت المصادر أن تركيا تنتظر من فرنسا أن تتصرف بحكمة في مواجهة أعمال الشغب وعدم السماح للتنظيم بالمضي قدما في أجندته الخبيثة.

وأوضحت المصادر أن السفير التركي لدى باريس، أبلغ السلطات الفرنسية عن استياء أنقرة من الدعاية السوداء الجارية ضد تركيا في شوارع فرنسا.

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المصدر: الأناضول