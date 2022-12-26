مباحثات أردنية جزائرية لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات

عقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية اليوم الاثنين، مباحثات أردنية جزائرية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في عدة مجالات وتبادل الخبرات.

وجاءت المباحثات تنفيذا للنتائج المهمة لزيارة العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، الى الجزائر الشهر الجاري ومباحثاته مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وكبار المسؤولين.

وترأس الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني، يوسف الشمالي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، يوسف شرفة، بحضور وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري.

وقال الشمالي: "إن هذه المباحثات تأتي متابعة وتنفيذا للنتائج المهمة لزيارة العاهل الأردني الى الجزائر الشهر الجاري ومباحثاته مع أخيه الرئيس الجزائري وكبار المسؤولين، حيث تم التأكيد على أهمية بذل الجهود اللازمة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وتبادل الخبرات".

وتناولت مباحثات الوفد الجزائري التي ستستمر لمدة يومين، التعاون في المجال الصحي ومعالجة المرضى الجزائريين في الأردن بخاصة في اختصاصات جراحة طب الأطفال والعيون وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في المجال الصحي وكذلك التعاون في مجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والتدريب المهني.

ووضح الشمالي: "تأتي زيارة الوفد الجزائري والمباحثات الثنائية كإجراء عملي لتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بالعمل على تسريع إجراءات تعزيز التعاون، في العديد من المجالات وستتبعها لقاءات أخرى لمناقشة سبل التعاون في المجالات الأخرى".

وأشار الى أهمية استثمارات قطاع الأدوية الأردني القائمة في الجزائر والتي تبعث على الفخر والاعتزاز لما تقدمه للشعب الجزائري الشقيق من احتياجات دوائية متطورة.

وذكر الشمالي إن الفرصة متاحة لمزيد من التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، مشيرا الى أن لقاءات وزيارات متبادلة ستتم خلال الفترة المقبلة لبحث العلاقات في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها وللتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة التي ستكون مختلفة عن الدورات السابقة من حيث المخرجات المستهدفة والاعداد التفصيلي لها.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن اهتمام بلاده بمعالجة المرضى الجزائريين في الأردن يأتي انطلاقا من العلاقات المتينة بين البلدين والمكانة التي تحتلها المملكة لدى الشعب الجزائري وللتطور الذي شهده القطاع الصحي الأردني في مختلف المجالات.

وأكد أهمية العمل لتوسيع آفاق التعاون في المجال الصحي بحيث لا يقتصر على معالجة المرضى الجزائريين في الأردن وانما ليشمل تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والتدريب والتمكين وإقامة الاستثمارات والعمل على تحقيق التكامل في هذ القطاع الهام.

وقال وزير الصحة الهواري إن القطاع الصحي الأردني شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية ويتميز بشموليته وتنوعه والكفاءات والاختصاصات التي يزخر بها.

وأكد أن الأردن على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال العون الممكنة للأشقاء الجزائريين لتلقي العلاج في المملكة وافادتهم بالخبرات ونقل التكنولوجيا في القطاع الصحي.

ويتضمن برنامج زيارة الوفد الجزائري أيضا عقد لقاء موسع مع جمعية المستشفيات الخاصة وزيارة عدد من المنشآت الطبية والاستماع الى عرض تفصيلي عن برنامج حكيم.

كما تعقد جلسة مباحثات موسعة في وزارة العمل يوم غد الثلاثاء للتباحث حول التعاون في مجال الضمان الاجتماعي والتدريب المهني.

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المصدر: موقع هلا أخبار