جامعة الدول العربية: منذ بداية العام إسرائيل تعدم 223 فلسطينيا ميدانيا

دانت جامعة الدول العربية تصاعد الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لافتة إلى أن 223 فلسطينيا قضوا جراء الإعدام الميداني والقتل المتعمد منذ بداية العام 2022.

وأشار السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في كلمته خلال أعمال الدورة 109 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية، إلى "الازدياد الكبير في أعداد الأسرى، وما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، بما فيها الإهمال الطبي، يمثل أداة للقتل".

وأضاف: "عمليات الاقتحام تواصلت بالحرم الإبراهيمي للمسجد الأقصى المبارك من جانب جماعات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باتباع سياسات التهجير القسري من خلال هدم المنازل".

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، رحب أبو علي، في كلمته بتجديد التفويض الأممي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حتى يونيو 2026، مشيرا إلى أنها تمثل عنوان للالتزام الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

كما رحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن زيادة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية "الأونروا"، داعيا إلى سرعة تنفيذ القرار.

المصدر: وكالات