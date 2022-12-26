 
مباشر

طهران: الإفراج عن 83% من الذين تم اعتقالهم خلال الأحداث الأخيرة

أخبار العالم

طهران: الإفراج عن 83% من الذين تم اعتقالهم خلال الأحداث الأخيرة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ug2f

 أعلن المدعي العام للعاصمة الإيرانية طهران علي القاصي مهر أنه تم الإفراج عن 83% من الأشخاص الذين اعتقلوا خلال القضايا الأخيرة وأعمال الشغب في محافظة طهران .

إقرأ المزيد
اعتقال 4 من المحرضين الرئيسيين على
اعتقال 4 من المحرضين الرئيسيين على "أعمال الشغب" في إيران

وأشار علي القاصي مهر إلى أن عدد المعتقلين في أعمال الشغب الأخيرة في طهران قليل جدا، وأن هؤلاء الأشخاص كانوا من بين العناصر والقياديين الرئيسيين في أعمال الشغب.

وعن زيارات القضاة الخاصين في القضايا الأخيرة للسجون ولقاءاتهم المباشرة مع الموقوفين في هذه القضايا، قال مدعي عام طهران إن ألفين و239 قاضيا خاصا بملفات الشغب ومسؤولين ومدراء من القوة القضائية في طهران، زاروا في الأشهر الثلاثة الماضية، السجون وتحدثوا مباشرة مع السجناء.

وفي 13 ديسمبر الجاري، أعلن المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص، على خلفية مشاركتهم في أعمال الشغب، مضيفا: "تم الحكم على 160 شخصا في طهران بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وحكم على 80 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و5 سنوات، ‌وحكم على 160 شخصا بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وحُكم على 70 شخصا بغرامات مالية".

المصدر: "إرنا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا