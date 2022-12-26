طهران: الإفراج عن 83% من الذين تم اعتقالهم خلال الأحداث الأخيرة

أعلن المدعي العام للعاصمة الإيرانية طهران علي القاصي مهر أنه تم الإفراج عن 83% من الأشخاص الذين اعتقلوا خلال القضايا الأخيرة وأعمال الشغب في محافظة طهران .

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وأشار علي القاصي مهر إلى أن عدد المعتقلين في أعمال الشغب الأخيرة في طهران قليل جدا، وأن هؤلاء الأشخاص كانوا من بين العناصر والقياديين الرئيسيين في أعمال الشغب.

وعن زيارات القضاة الخاصين في القضايا الأخيرة للسجون ولقاءاتهم المباشرة مع الموقوفين في هذه القضايا، قال مدعي عام طهران إن ألفين و239 قاضيا خاصا بملفات الشغب ومسؤولين ومدراء من القوة القضائية في طهران، زاروا في الأشهر الثلاثة الماضية، السجون وتحدثوا مباشرة مع السجناء.

وفي 13 ديسمبر الجاري، أعلن المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص، على خلفية مشاركتهم في أعمال الشغب، مضيفا: "تم الحكم على 160 شخصا في طهران بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وحكم على 80 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و5 سنوات، ‌وحكم على 160 شخصا بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وحُكم على 70 شخصا بغرامات مالية".

المصدر: "إرنا"