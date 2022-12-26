محققو القرم وسيفاستوبول يهنؤون جنود العملية العسكرية بالعام الجديد

جمع تلاميذ صفوف المتدربين في لجنة التحقيق الروسية والمحققون وعائلاتهم في دائرة التحقيقات الرئيسية بجمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول هدايا رأس السنة الجديدة للمقاتلين على الجبهة.

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ضمن حملة "تهنئة الجنود بالعام الجديد"، قامت دائرة التحقيقات الرئيسية بجمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول بمشاركة المحققين وعائلاتهم وتلاميذ صفوف المتدربين في لجنة التحقيق الروسية والمدرسين وأولياء الأمور بتجميع حزم رأس السنة الجديدة مع هدايا ورسائل من الأطفال ورسومات احتفالية وحرف يدوية لتهنئة المقاتلين على الجبهة في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث تم جمع الدفعة الأولى من الهدايا من المدرسة رقم 16، حيث عمل تلاميذ الصفوف المختلفة على رسم البطاقات مع الأمنيات، ووضعوا بعض الهدايا المكونة من الجوارب الدافئة من الصوف الطبيعي، إضافة إلى الحلويات والشاي والقهوة في أكياس رأس السنة الجديدة.

المصدر: RT