الأمن الروسي يطيح بمجموعة مسلحة أوكرانية حاولت التسلل إلى بريانسك عبر الحدود (فيديو)

أفادت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، بتصفية مجموعة مسلحة من "المخربين الأوكرانيين" الذين حاولوا التسلل إلى الأراضي الروسية عبر منطقة الحدود الروسية الأوكرانية.

وجاء في بيان الهيئة: "قامت قوات الأمن الفدرالي الروسي في منطقة الحدود الروسية، بتصفية مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية.. حيث وقع اشتباك مسلح بين قوات الأمن الروسي والمجموعة المسلحة بتلك المنطقة في الـ25 من ديسمبر الجاري، وتمت تصفية أربعة مسلحين حاولوا اختراق أراضي منطقة بريانسك الروسية من أوكرانيا".

وأوضحت هيئة الأمن الفدرالي أنه كان بحوزة المجموعة المسلحة أسلحة أجنبية الصنع، رشاشات ألمانية SIG Sauer وذخيرة، وأجهزة اتصال، وكذلك أدوات لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية، وأربع عبوات ناسفة بسعة إجمالية حوالي 40 كيلوغراما من مكافئ مادة "تي إن تي".

المصدر: تاس