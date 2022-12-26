نتنياهو يعتزم سن قانون لمحاربة العنصرية والإرهاب بين الإسرائيليين

أعلن حزب "الليكود" الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينوي إلغاء الحظر المفروض على العنصريين في الكنيست، وفي الوقت نفسه سن قانون جديد لمحاربة العنصرية والإرهاب.

وقال الحزب اليميني الذي يتزعمه نتنياهو في بيان إنه "يؤيد خطط إلغاء بند في القانون الأساسي في إسرائيل يمنع أي شخص من الترشح للبرلمان إذا كانت أهدافه أو أفعاله تشكل إرهابا أو عنصريا"، معتبرا أن "المادة 7 أ من القانون الأساسي للكنيست غير فعالة، ولم تمنع مؤيدي الإرهاب والعنصريين من الترشح للكنيست".

وأعلن أنه "لهذا السبب يعتزم نتنياهو إلغاء هذا القسم وفي نفس الوقت سن قانون جديد لمحاربة العنصرية والإرهاب يضمن الإنفاذ المتكافئ والفعال لكل من اليهود والعرب".

يذكر أن المادة 7 أ تنص على أنه لا يجوز لأي شخص المشاركة في الانتخابات إذا "شارك في نفي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وفي التحريض على العنصرية، وفي دعم الكفاح المسلح من قبل دولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل".

المصدر: i24news