الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات على طول الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي إنه سيجري تدريبات عسكرية ستستمر ليومين في الجزء الشرقي من الحدود مع لبنان، ابتداء من صباح اليوم الاثنين.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن التمرين بقيادة اللواء 769، كان مخططا له مسبقا، أي أنه لم ينبع من تقييم أمني جديد، محذرا سكان المنطقة الواقعة في شمال إسرائيل من سماع دوي انفجارات خلال التدريبات التي من المتوقع أن تنتهي بعد ظهر الأربعاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجريت تدريبات عسكرية مفاجئة بالقرب من الحدود مع لبنان، في محاولة لتعزيز جاهزية "الوحدات القتالية واللوجستية للجيش الإسرائيلي".

وشارك في التدريبات التي أطلق عليها اسم "الشتاء الدافئ 2" حوالي 8000 جندي في الخدمة و 5000 جندي احتياطي. وكانت تهدف إلى التحضير "لأحداث مفاجئة وسيناريوهات مختلفة في المنطقة الشمالية".

المصدر: i24news