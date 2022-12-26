وزير خارجية كازاخستان: العقوبات ضد روسيا أثرت سلبا على اقتصاد بلادنا

قال وزير خارجية كازاخستان، مختار تلوبيردي، إن بلاده رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، منوها بأن هذه العقوبات أثرت سلبا على اقتصاد كازاخستان.

وأضاف وزير خارجية كازاخستان في تصريح لقناة NHK اليابانية: "اقتصاديا، تربط روسيا وكازاخستان علاقات وثيقة، والعقوبات ضد روسيا أثرت سلبا على اقتصاد كازاخستان. لا تشارك كازاخستان في العقوبات الغربية ضد روسيا، لكنها تلتزم بمبدأ عدم استخدامها (كازاخستان) من قبل مختلف الشركات للالتفاف على العقوبات. وستتواصل العلاقات الحالية بين كازاخستان وروسيا".

كما أعرب الوزير عن قلقه بشأن الأزمة الأوكرانية، وأضاف أن رئيس كازاخستان على اتصال دائم مع قادة روسيا وأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي