الدفاع الروسية تعلن مقتل 3 عسكريين جراء سقوط حطام طائرة مسيرة تصدت لها الدفاعات الجوية في ساراتوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لطائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة ساراتوف، وأن سقوط حطام الطائرة تسبب في مقتل 3 عسكريين.

وقالت الوزراة في بيان صحفي: "يوم 26 ديسمبر، حوالي الساعة 01:35 بتوقيت موسكو، أُسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار كانت تحلق على ارتفاع منخفض أثناء اقترابها من مطار إنجلز العسكري في منطقة ساراتوف. تسبب سقوط حطام الطائرة المسيرة، في مقتل 3 عسكريين تابعين للجهاز التقني بالمطار".

وأكدت الوزارة في بيانها أن معدات الطيران المتواجدة في المطار لم تتعرض لأي أضرار.

وتتمركز في مطار إنجلز قاذفات القنابل الاستراتيجية للطيران بعيد المدى التابعة للقوات الجو-فضائية الروسية.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال الشهر الجاري، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم 5 ديسمبر مقتل 3 عسكريين وإصابة 4 آخرين في أحد المطارات العسكرية، نتيجة سقوط طائرات مسيرة أوكرانية تم اعتراضها من قبل منظومات الدفاع الجوي الروسية.

وقالت الوزارة إن نظام كييف حاول استهداف مطار "دياغيليفو" في مقاطعة ريازان، ومطار "إنجلس" في مقاطعة ساراتوف، بطائرات مسيرة، مؤكدة أن نظام الدفاع الجوي تصدى لها وأسقطها.

المصدر: نوفوستي