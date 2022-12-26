جمارك كوريا الجنوبية تصدر قرارا بشأن الدمى الجنسية كاملة الحجم

أعلنت وكالة الجمارك الكورية اليوم الاثنين أنها بدأت في السماح باستيراد الدمى الجنسية كاملة الحجم، بعد 3 سنوات من حكم المحكمة العليا في البلاد بأنها ليست "مواد إباحية".

إقرأ المزيد

وكانت دائرة الجمارك الكورية تسمح باستيراد الدمى الجنسية غير الكاملة، ولكن ليس الدمى بالحجم الطبيعي، منذ يوليو.

ومع ذلك، قالت الوكالة إن الدمى التي تصور القاصرين، بناء على الطول والوزن والوجه، لن يسمح بها بعد. وسيتم كذلك حظر الدمى التي تشبه أشخاصا بعينهم.

وأضافت أنه سيتم أيضا تنظيم استيراد الدمى الإلكترونية التي تتطلب مزيدا من فحوصات السلامة، كميزات التدفئة والصوت.

وفي عام 2019، سمحت المحكمة العليا باستيراد أنواع معينة من الدمى الجنسية طبيعية الحجم، باعتبارها ألعابا جنسية تستخدم في الحياة الخاصة، وليست مواد إباحية كما حددتها سلطات الجمارك.

المصدر: يونهاب