عشية الميلاد.. حافلات محملة بمهاجرين تقف أمام منزل نائبة الرئيس الأمريكي (فيديو)

وصلت حافلات محملة بمهاجرين، عشية عيد الميلاد، لمقر إقامة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في واشنطن العاصمة.

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وتم نقل حمولتي حافلتين أوليتين إلى ملاجئ محلية، وفقا لمسؤول في الإدارة. ووصل المزيد من الحافلات خارج مقر هاريس في وقت لاحق من مساء السبت.

وكان المهاجرون يرتدون ألبسة خفيفة لا تتناسب مع الطقس البارد ويرتجفون من البرد، حيث وصلت الحرارة في واشنطن إلى 10 درجات تحت الصفر، وقد تم إعطاؤهم بطانيات ووضعوا في حافلة أخرى كانت متجهة إلى كنيسة محلية.

وقالت إيمي فيشر، وهي متطوعة في شبكة المعونة المتبادلة للتضامن مع المهاجرين، والتي تستقبل المهاجرين الذين تم إرسالهم إلى العاصمة منذ الربيع، إن المنظمة استعدت للوافدين مساء السبت، بعد أن أبلغتها بذلك منظمة غير حكومية تعمل على الحدود في تكساس.

وشمل الوافدون طالبي لجوء من الإكوادور وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وبيرو وكولومبيا، وفقا لفيشر، حيث كان من المفترض أن تتجه الحافلات إلى نيويورك، ولكن تم تحويلها إلى العاصمة بسبب الطقس. وتصل حافلات مهاجرين إلى واشنطن أسبوعيا منذ أبريل.

المصدر: CNN