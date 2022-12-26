تايوان ترصد مناورات مكثفة للبحرية الصينية بالقرب من الجزيرة

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن قواتها المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية اقتراب 71 طائرة تابعة للجيش الصيني من الجزيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الفترة من 06:00 يوم 25 ديسمبر حتى 06:00 يوم 26 ديسمبر، رصدنا 71 طائرة وسبع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بالقرب من تايوان".

وأضافت الوزارة إن تايوان أرسلت دوريات جوية وبحرية لمراقبة الوضع ونشرت أنظمة صواريخ أرضية.

وتصاعدت الأوضاع حول تايوان بشكل ملحوظ بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة مطلع أغسطس الماضي. ودانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.





المصدر: نوفوستي