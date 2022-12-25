خبير يشرح آلية رصد الأقمار الصناعية لتوربينات سد النهضة (صورة)

كشف الخبير المصري عباس شراقي عن قدرة الأقمار الصناعية رصد الأهداف الأرضية بدقة عالية، مشيرا إلى مرور عدة أقمار صناعية بمنطقة سد النهضة منها معروف ومنها ما هو غير متاح للعامة.

وقال الخبير شراقي إن دقة رصد تلك الأقمار الصناعية تصل إلى 1 سنتيمتر، لافتا إلى أنها في هذه الحالة لن تكون مجانية، موضحا أنه بمنطقة سد النهضة يمر كل 16 يوم قمر "لاندسات"، ومنها كل 10 أيام كالقمر الأوروبي (Sentinel) وآخر أطلق بعد الأول بخمسة أيام ليتم تغطية المنطقة كل 5 أيام، بدقة 10 أمتار في بعض الأطوال الموجية.

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وذكر شراقي أن Sentinel-2 يقع على ارتفاع 785 كيلومترا، وأن الطائرات فقط هي التي تطير على ارتفاعات أقل من 10 كيلومترات، "ورغم ذلك يستطيع أن يظهر لنا بوضوح الدوامات في حالة التشغيل كما في الصور المرفقة (داخل الدوائر الحمراء).

وذكر أن الصورة الأولى بتاريخ 29 مايو 2022، تظهر بوضوح دوامات متوسطة للتوربين أثناء االتشغيل كما يظهر فى نفس الصورة دوامات خفيفة نتيجة عوائق صخرية، ونافورة المياه التي تخرج من فتحة التصريف الشرقية.

أما الصورة الثانية 15 نوفمبر 2022، فتظهر حوض التوربينات خاليا تماما من أي دوامات نتيجة عدم التشغيل وظل هذا الوضع من منتصف أغسطس حتى بداية ديسمبر، وغلق فتحتي التصريف.

والصورة الثالثة 20 ديسمبر 2022، تظهر عودة دوامات خفيفة مما يدل على تشغيل ضعيف لأحد التوربينين، ولذا فان المياه القليلة (أقل من 40 مليون متر مكعب في اليوم).

المصدر: RT