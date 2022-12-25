فرنسا.. مطلق النار في باريس يمثل يوم الاثنين أمام القضاء

أعلن مكتب المدعي العام في باريس، أن مطلق النار في وسط العاصمة يوم الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 3 نشطاء أكراد، سيمثل أمام القضاء الفرنسي يوم الاثنين 26 ديسمبر.

كما ذكرت وسائل الإعلام أن الرجل يبلغ من العمر 69 عاما، غادر جناح الطب النفسي بالمحافظة وسيمثل أمام قاضي التحقيق يوم الاثنين لتوجيه اتهامات لاحقة إليه.

وأشارت الصحيفة، إلى قرار الادعاء العام، بنقل الرجل من مركز الاحتجاز قبل المحاكمة، إلى مستشفى الطب النفسي في باريس.

وفي 23 ديسمبر، فتح رجل النار في الدائرة العاشرة بباريس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر، واعترف المهاجم المعتقل، أن دوافع الهجوم كانت بسبب الكراهية والعنصرية ضد الأجانب.

المصدر: RT