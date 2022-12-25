أبرزها مقاتلة محلية.. أردوغان يكشف عن فخر مشاريع تركيا للعام 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أكبر سفن الأسطول البحري "أناضولو" ستدخل الخدمة في عام 2023.

وأوضح أردوغان في خطاب الأحد خلال مشاركته في فعالية شبابية بولاية أرضروم شرقي البلاد، أن عام 2023، سيشهد أيضا بدء الإنتاج التسلسلي للمقاتلة التركية المسيرة "بيرقدار قزل إلما"، فضلا عن تدشين المقاتلة المحلية.

وبخصوص الغاز المكتشف في البحر الأسود والبالغ حجمه 540 مليار متر مكعب، أضاف أردوغان أنه سيتم أيضا البدء باستخدامه في المنازل اعتبارا من الربع الأول لعام 2023.

وصرح بأن عام 2023 سيشهد أيضا نزول سيارتنا المحلية "توغ" إلى الشوارع، مشيرا إلى أنها فخر الصناعات التركية.

وأضاف أيضا أن تركيا سترسل قمرا صناعيا "Türksat 6A" إلى الفضاء".

وذكر أن القمر الصناعي "Türksat 6A" تم تصميمه وإنتاجه بإمكانات وقدرات محلية بحتة.

المصدر: الأناضول