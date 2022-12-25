روسيا تسلم 16 متطرفا بيلاروسيا إلى مينسك في غضون عام

أعلن المدعي العام في بيلاروس أندري شفيد، أنه منذ بداية العام الجاري، سلمت روسيا إلى بيلاروس 16 شخصا من مواطني الجمهورية بتهمة ارتكاب جرائم متطرفة.

وقال شفيد قناة STV التلفزيونية: "في هذا العام وحده، تم اتخاذ قرارات إيجابية لتسليمنا 25 شخصا، من مواطني جمهورية بيلاروس، الذين ارتكبوا جرائم متطرفة.. وقد تم بالفعل تسليم 16 شخصا، وسيظهر الباقون قريبا أو سيعاقبون على أراضي جمهورية بيلاروس".

وأشار المدعي العام، إلى أنه منذ بداية العام، أرسلت السلطات البيلاروسية ست قضايا جنائية إلى روسيا ضد روس يشتبه في ارتكابهم جرائم ذات طبيعة متطرفة، وقد أدين أحدهم بالفعل.

وقال: "أرسلنا ست قضايا جنائية إلى روسيا لجذب مواطنين من روسيا الاتحادية، وقد تم بالفعل النظر في بعض هذه القضايا، وعلى وجه الخصوص، أُدين مواطن روسي في قازان بتهمة إهانة مسؤول في وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية بيلاروس، وعوقب وفقا للقانون الروسي".

المصدر: تاس