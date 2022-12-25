وكالة إيرانية: اعتقال 7 أشخاص للاشتباه بصلتهم بالمخابرات البريطانية

أعتقلت قوات الأمن الإيرانية 7 أشخاص للاشتباه بصلتهم بالاستخبارات البريطانية في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد، بعضهم يحمل جنسية مزدوجة.

وذكرت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية اليوم الأحد، نقلا عن بيان القوات الأمنية، أن القوات الخاصة في البلاد اعتقلت أعضاء مجموعة يقوم بتنظيم أنشطتها ضباط استخبارات بريطانيون، "وخططوا مؤخرا لمغادرة إيران في وقت قريب، لكن لم يكن لديهم الوقت الكافي للقيام بذلك."

هذا ويواجه الموقوفون تهمة "المشاركة في التخريب والمؤامرات" خلال أعمال الشغب الأخيرة.

وكانت وكالة "تسنيم" للأنباء، قد ذكرت يوم الخميس الماضي أن قوات الأمن الإيرانية تمكّنت من تحديد 4 مجموعات تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد." وأكدت أنه تم القبض على جميع أعضاء تلك المجموعات.

المصدر: تاس