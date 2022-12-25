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"نيويورك تايمز": عمليات التسريح الجماعي للعمال أدت لنقص في ضباط شرطة الولايات المتحدة

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Legion-Media
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تواجه إدارات الشرطة في الولايات المتحدة نزوحا جماعيا من الضباط، بحيث يقول العديد من قادة الشرطة إن مستويات التوظيف لم تنتعش بعد موجة الاستقالات التي بدأت مع اضطرابات عام 2020.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن إدارات الشرطة الأمريكية، تحاول التغلب على نزوح الضباط والانخفاض المفاجئ في طلبات الخدمة، بحيث تقدم بعض الوكالات مكافآت تصل قيمتها إلى عشرات الآلاف من الدولارات لجذب الضباط من الإدارات الأخرى لنقلهم.

وذكرت الصحيفة أن عددا من رؤساء أقسام الشرطة، ذكروا إن إداراتهم فقدت مئات الضباط الذين بدأوا في ترك الخدمة منذ بداية جائحة COVID-19، وموجة الاضطرابات في عام 2020 بسبب وفاة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، والاحتجاجات وأعمال الشغب واسعة النطاق.

ووفقا لعلماء الاجتماع استشهدت بهم الصحيفة، فإن عدد حالات التسريح من الشرطة في الولايات المتحدة في عام 2021 زاد بنسبة 43% مقارنة بعام 2019.

وفي مؤتمرعقده مؤخرا في واشنطن منتدى البحوث التنفيذية للشرطة، وهو منظمة لسياسة إنفاذ القانون، قال مسؤولون من الإدارات في جميع أنحاء البلاد، إنهم يواجهون نقصا فادحا ولم يعثروا على عدد كاف من الأشخاص المستعدين والقادرين على محاربة الجريمة.

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المصدر: غازيتا.رو

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