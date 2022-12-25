في خطاب عيد الميلاد .. زيلينسكي يلمّح لمصير أوكرانيا الكئيب

لفت الكاتب في صحيفة نيوزويك الأميركية سكوت ماكدونالد إلى أن خطاب التهنئة بعيد الميلاد الذي ألقاه رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، حمل الكثير من اليأس والتشاؤم.

يرى الكاتب أن "رسالته عشية عيد الميلاد حملت الكثير من الكآبة أكثر مما حملته من الأمل والتفاؤل".

وفقا للكاتب، "خطاب الزعيم الأوكراني في ذلك اليوم كان "مفعم بيأس مرير".

يقول سكوت: "تحدث زيلينسكي في كلمته عن فقدان الحب والأمل وحتى عن فقدانه لنفسه للشهر العاشر من الصراع".

ريا نوفوستي.