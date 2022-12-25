السلطات الإيرانية تبدي استعدادها لمساعدة النساء الأفغانيات في الحصول على التعليم

أعلنت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون الأسرة والمرأة أنسيه الخزعلي، استعداد سلطات بلادها لمساعدة الأفغانيات على مواصلة تعليمهن الجامعي بعد قرار "طالبان" وقف تعليم النساء في الجامعات.

وكتبت الخزعلي على "تويتر": "في الاجتماع الذي عقدناه للجنة شؤون المرأة الأخير، أعربت مديرة اللجنة عن شكرها وتقديرها للدعم الذي تقدمه السلطات الإيرانية للاجئات الأفغانيات، والآن الجمهورية الإسلامية مستعدة لتسهيل استمرار تعليم المرأة الأفغانية في مختلف مراحل التعليم الجامعي".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأفغانية، أن وزارة التعليم العالي التابعة لحكومة "طالبان"، أمرت بتعليق دراسة الطالبات في الجامعات الخاصة والحكومية في أفغانستان.

وذكر وزير التعليم العالي في أفغانستان، أن تعليم الفتيات في التعليم العالي العلماني ينتهك قوانين الإسلام ويتعارض مع التقاليد الإسلامية.

المصدر: نوفوستي