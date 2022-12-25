بريطانيا.. جنود مخمورون يغلقون مدخل قرية بناقلة جند (فيديو)

حاول عسكريون مخمورون يرتدون زي "بابا نويل" قيادة ناقلة جنود مدرعة داخل قرية أنغاراك، ما أدى إلى إغلاق مدخل القرية، وإثارة غضب الأهالي.

وأثار الحادث، حفيظة القرويين والسياح، الذين قاموا بتوبيخ الجنود لمحاولتهم قيادة مدرعة عسكرية في شوارع القرية الضيقة، متسببين بتخريب مظاهر الاحتفال وزينة عيد الميلاد.

وقال مفتش المرور للجنود، إنهم لا يستطيعون الدخول إلى القرية بالمدرعة خاصتهم، في حين بدأ جندي مخمور بالجدال حول الأمر، ومن غير المعروف ما إذا كان السائق في حالة سكر أم لا.

وشارك العديد من السكان المحليين، مقطع فيديو للحادث على الإنترنت، حيث يظهر في مقطع فيديو على "تويتر" الجنود يجلسون في ناقلة جند مدرعة عالقة على الطريق، وأشخاصا في الجوار يدفعون سيارة، متسببين في حالة ازدحام مروري.

المصدر: لينتا.رو