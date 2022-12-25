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وزير الخارجية الصيني: نعتزم إعادة ضبط العلاقات مع الولايات المتحدة

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وزير الخارجية الصيني: نعتزم إعادة ضبط العلاقات مع الولايات المتحدة
AFP
الصين تعتزم السعي لإعادة ضبط العلاقات مع الولايات المتحدة
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أكدت الصين أنها ستسعى جاهدة من أجل "إعادة ضبط" علاقتها مع الولايات المتحدة، وزيادة التواصل مع أوروبا، وذلك بينما تحدد الدولة مهامها الدبلوماسية الرئيسية للعام المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قوله في خطاب ألقاه يوم الأحد في ندوة بشأن العلاقات الخارجية: "سنتابع التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الصيني والأمريكي".

وأضاف سنعمل على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح.

جدير بالذكر أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عقد الشهر الماضي أول قمة شخصية له مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بالي بإندونيسيا.

المصدر: "بلومبيرغ"

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