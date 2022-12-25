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وسائل إعلام أفغانية: انفجار يهز الحي السادس في العاصمة كابل

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وسائل إعلام أفغانية: انفجار يهز الحي السادس في العاصمة كابل
AP Rahmat Gul
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ذكرت وكالة Aamaj News، الأفغانية، أن انفجارا هز العاصمة الأفغانية كابل، وقع في الحي السادس من المدينة.

ولم يتم تقديم معلومات حول الضحايا، أو الخسائر المحتملة في موقع الانفجار.

فيما أكدت الشرطة المحلية لوكالة "نوفوستي"، أن الانفجار وقع في الحي السادس في كابول، ويجري التحقيق في الأسباب، ولم تقع حوادث في منطقة السفارة الروسية.

وبحسب المحدث باسم الشرطة، توجه فريق تحقيق إلى مكان الانفجار لتحديد أسبابه، وأضاف أنه تم تطويق المكان.

المصدر: وكالات

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