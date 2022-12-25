تركيا.. وزير الدفاع وقادة الجيش يتفقدون الحدود مع سوريا

أجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقادة الجيش، الأحد، جولة تفقدية على الوحدات العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا بولاية هطاي.

ورافق أكار خلال جولته رئيس هيئة الأركان يشار غولار، وقادة القوات البرية موسى آو ساوار، والبحرية أرجومانت تاتلي أوغلو، والجوية أتيلا غولان.

واستقبل أكار لدى وصوله مطار هطاي، مسؤولون عسكريون، قبل أن ينتقل إلى النقاط العسكرية المنتشرة على الحدود السورية.

وأطلع المسؤولون العسكريون، أكار وقادة الجيش التركي، على آخر الأوضاع عند الحدود مع سوريا.

وكان أكار أعلن في وقت سابق تعليقا على مسألة "الاجتماع الثلاثي المحتمل بين وزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا" بقوله أن تركيا ستقوم: "بكل ما يجب القيام به يتم وفقا للإجراءات على جميع المستويات من أجل حماية حقوق ومصالح بلدنا، وهناك اتصالات ضمن هذا النطاق أيضا".

وأضاف بخصوص اللقاءات مع مسؤولين سوريين أنه: "يتم توفير المعلومات حول هذا الأمر متى وأين يتم ذلك.. ضروري.. لا نتجاهل اللقاءات والخطب والحوار.. لسنا منغلقين على الحوار.. الحوار مستمر.. أحيانا يتطور إلى لقاء بين الوزراء، وأحيانا يكون لقاء وحدات المخابرات، وأحيانا يحدث بطريقة مختلفة.. نحن مصممون ومصممون على السيطرة على الميدان والطاولة بأكثر الطرق فعالية تحت قيادة رئيسنا".

المصدر: الأناضول