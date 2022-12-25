وزير الدفاع التركي: الأفعى التي غذتها فرنسا بدأت تلدغها

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تعليقا على مظاهرات أنصار العمال الكردستاني في باريس، إن الأفعى التي غذتها فرنسا بدأت تلدغها نفسها وتهاجم شوارعها

وأضاف أكار "آن الأوان لأن يرى الجميع الوجه الحقيقي لعناصر المنظمات الإرهابية.

وصرح "لا ينتظر أحد منا التسامح مع المنظمات الإرهابية عند حدودنا الجنوبية".

وتجمع آلاف الأكراد بعد ظهر أمس السبت، في ساحة الجمهورية بباريس، للاحتجاج على إطلاق النار في الدائرة العاشرة بالعاصمة الفرنسية، والذي أسفر عن مقتل 3 نشطاء أكراد يوم الجمعة.

ويعتبر الأكراد الحادثة هجوما إرهابيا ضد الجالية الكردية في فرنسا، وبحسب المتظاهرين تقف تركيا وراء عملية إطلاق النار.

وسرعان ما تحولت المظاهرة بشكل سريع إلى اشتباكات مع قوات الشرطة الفرنسية، كما اندلعت عدة مناوشات بين المتظاهرين أنفسهم، ثم بدأوا في إغلاق الشوارع، متشابكي الأيدي لتشكيل سلسلة بشرية.

المصدر: RT