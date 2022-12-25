الرئيس المالديفي السابق قد يواجه حكما بالسجن مدة 11 عاما بتهم الفساد

أدان القضاء المالديفي، الرئيس السابق، عبد الله يامين، بدعوى تلقي الرشاوي، وغسل الأموال، ما قد يواجه إثرها، حكما بالسجن مدة 11 عاما.

وأفادت صحيفة Avas، بأن محاكمة عبد الله يامين، بدأت في شهر يناير 2022، ووجهت إليه تهم غسل الأموال، وإيداع أموال من عائدات بيع جزيرة آرا في حسابه الشخصي، وتلقي الرشاوي.

وأضافت الصحيفة، أن الادعاء العام طالب بسجن يامين، مدة 11 عاما، ودفع 6 أضعاف قيمة الغرامة العادية، بحكم كونه رئيسا للبلاد خلال فترة ارتكاب التهم الموجهة إليه.

يذكر أن القضاء المالديفي في العام 2019، أصدر حكما بالسجن على عبد الله يامين مدة 5 سنوات بتهمة غسل الأموال، وألغت المحكمة القرار في نوفمبر 2021، وفي منتصف ديسمبر 2018، جمدت محكمة جنائية في جزر المالديف حسابات يمين المصرفية بقيمة 100 مليون روفية مالديفية حوالي" 6.5 مليون دولار".

المصدر: نوفوستي