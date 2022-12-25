تواصل الاحتجاجات غرب دير الزور لليوم الخامس… الأهالي يطالبون بطرد القوات الأمريكية

تواصلت احتجاجات الأهالي بريف دير الزور الغربي لليوم الخامس على التوالي ضد ممارسات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووجود القوات الأمريكية هناك.

وذكرت مصادر أهلية لوكالة "سانا"، أن أهالي بلدات الهرموشية وحمار العلي والكسرة ومحيميدة خرجوا اليوم الأحد بمظاهرات قطعوا خلالها الطرقات بالإطارات المشتعلة، ورددوا هتافات وشعارات تطالب بخروج "قسد" والقوات الأمريكية من منطقة الجزيرة.

وتشهد عدة قرى في ريف دير الزور الغربي منذ الحادي والعشرين من الشهر الجاري مظاهرات احتجاجية متواصلة ضد "قسد" وممارساتها ضد الأهالي، وارتكابها مختلف أنواع الجرائم بحقهم.

المصدر: سانا