ثلاث منظمات أجنبية غير حكومية تعلّق عملها في أفغانستان بعد قرار طالبان حظر عمل النساء فيها

أعلنت ثلاث منظمات إغاثية أجنبية، اليوم الأحد، أنها ستعلق عملها في أفغانستان بعدما أمرت حركة طالبان جميع المنظمات غير الحكومية بتسريح موظفاتها الأفغانيات من العمل.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن "أنقذوا الأطفال" (سيف ذي تشلدرن) والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة "كير": "بانتظار اتضاح الصورة بشأن هذا الإعلان، سنعلق برامجنا، مطالبين بمواصلة (الأفغان)، الرجال والنساء، وبشكل متساو، تقديم مساعداتنا التي تنقذ الأرواح في أفغانستان".

وأعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحليّة والدوليّة بعد "شكاوى" بشأن عدم التزامهن بقواعد اللباس المفروضة.

وفي وقت سابق، أيضا، أفادت وسائل إعلام أفغانية، أن وزارة التعليم العالي في حكومة "طالبان" أمرت بوقف تعليم الطالبات في الجامعات الخاصة والعامة في أفغانستان.

المصدر: أ ف ب