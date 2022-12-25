قراء صحيفة The Telegraph يصفون تهديدات بايدن بـ "المتغطرسة"

انتقد قراء صحيفة The Telegraph، تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه سيلغي زيارته إلى بريطانيا، إن لم تتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول بروتوكول إيرلندا الشمالية.

ووفقا للصحيفة، فإن بايدن يتطلع لزيارة بريطانيا للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 25 لاتفاقية "الجمعة العظيمة"، الموقعة في أبريل 1998 بين بريطانيا وجمهورية إيرلندا وأحزاب إيرلندا الشمالية.

وأوضحت الصحيفة أن بايدن، الذي يفتخر بأصله الإيرلندي، يضغط على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأن البروتوكول، وفي حال فشلت المفاوضات، فإن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سينوب عن بايدن في هذه الزيارة.

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وهذا ما أثار حفيظة قراء الصحيفة، فكتبوا الكثير من التعليقات الناقدة لبايدن، نورد منها ما يلي:

فكتب أحد المعلقين قائلا: "هذا رائع يا سيد بايدن، فأنت تستخدم أسلوب الضغط، لأننا لم نعد نتلقى الأوامر من الاتحاد الأوروبي، وبالتأكيد نحن لن نسمح للحكومة الأمريكية بتغيير هذه الحقيقة".

وأضاف آخر: "مزيج رائع من الغطرسة الأمريكية اللامحدودة، مع كائن مثير للشفقة بمسمى رئيس الولايات المتحدة، مذهل".

وقال آخر: "على الولايات المتحدة أن تتوقف عن حشر أنفها فيما لا يعنيها!".

وعلق آخر: "على الولايات المتحدة أن تهتم بشؤونها الخاصة، وعلى بايدن أن يتذكر جيدا من هم أصدقاؤه حول العالم".

وسخر آخر: "أظن أن الرئيس الأمريكي الخرف هذا، لن يفهم ما إذا كان في أيرلندا أو أيداهو!".

يذكر أنه في الـ 13 من يونيو، تقدمت الحكومة البريطانية بمشروع قانون من طرف واحد لمراجعة التغيير في أحكام بروتوكول إيرلندا الشمالية، ما أثار استياء كبيرا لدى الاتحاد الأوروبي، وشرعت المفوضية الأوروبية بمساءلة المملكة المتحدة لانتهاكها الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، عندما انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي