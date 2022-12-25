كتبت أحرفها بالذهب.. تركيا تصادر نسخة من التوراة تعود إلى 700 سنة (فيديو)
أعلنت تركيا أن سلطاتها الأمنية صادرت نسخة من كتاب التوراة يعود تاريخه إلى حوالي 700 عام، في مدينة بولانكاك في إقليم غيرسون بشمال تركيا.
وتم العثور على النسخة الفريدة من التوراة بناء على معلومات حول بيع المخطوطة، وقد اعتقلت فرق الدرك شخصا أراد بيعها مقابل 1.5 مليون دولار.
وقال المشتبه به أثناء التحقيق معه إنه جلبها من اسطنبول إلى غيرسون لبيعها. ويعتقد أنه سرق النسخة الفريدة من كنيس يهودي في اسطنبول.
📽 Giresun'da yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat ele geçirildi.— Haber 7 (@Haber7) December 23, 2022
▪ Tevrat'ı 1 milyon 500 bin dolara satmak isteyen şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. pic.twitter.com/VCsdpyUQ6O
وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم احتجاز المشتبه به بتهمة "انتهاك قانون حماية الأصول الثقافية والطبيعية"، كما تم تسليم المخطوطة إلى إدارة متحف غيرسون.
وصنعت هذه التوراة من جلد الغزال وكتبت أحرفها بالذهب، وحجمها بحجب دفتر الجيب، مسجلة أن عمرها يقدر بنحو 700 عام.
المصدر: صحيفة حريت