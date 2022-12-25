بعد انفجار في القطب الشمالي.. مقتل 27 شخصا في 10 ولايات أمريكية بسبب عاصفة ثلجية (فيديو)

توفي ما لا يقل عن 27 شخصا، أمس السبت، في الولايات المتحدة الأمريكية، في حوادث مختلفة مرتبطة بالعاصفة الثلجية التي تضرب البلاد حاليا، وفقا لشبكة NBC.

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وتسبب الانخفاض الحاد في درجة الحرارة وتساقط الثلوج والرياح القوية والصقيع في العديد من حوادث السيارات وانقطاع خطوط الكهرباء وتأخير الرحلات الجوية.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 315000 منزل وشركة في جميع أنحاء البلاد عشية عيد الميلاد، وذلك بعد انفجار في القطب الشمالي وعاصفة شتوية دمرت خطوط الكهرباء، مع الرياح المدمرة والثلوج الكثيفة ودرجات الحرارة المنخفضة بشكل خطير.

ففي منطقة بوفالو، في نيويورك على وجه الخصوص، جعلت الثلوج الكثيفة (أكثر من قدمين في بعض الأماكن) والرياح القوية (أحيانا أعلى من 60 ميلا في الساعة) الرؤية قريبة من الصفر، من يوم الجمعة إلى يوم السبت.

A minute and a half of pure high plains insanity!



❄️💨 Arctic front with -40 to -50 windchills, snow squalls, blinding whiteouts, about as extreme as winter weather can get! For media use please contact @LiveStormsMedia#cowx#wywx#winterstorm#coldfrontpic.twitter.com/1lF5uymIOf — Michael Charnick (@charnick_wx) December 22, 2022

وفي مقاطعة إيري، التي تضم بوفالو، من المتوقع أن تستمر ظروف العاصفة الثلجية حتى صباح الأحد على الأقل، حسبما صرح المدير التنفيذي للمقاطعة مارك بولونكارز للصحفيين يوم أمس السبت.

وقال بولونكارز إن العاصفة الشتوية قد تستمر لمدة 36 ساعة على الأقل، مع سريان تحذير العاصفة حتى الساعة 7 من صباح عيد الميلاد.

من جهته، أعلن نائب مفوض التأهب للكوارث والأمن الداخلي في المقاطعة، غريغوري بوتشر، أن العاصفة ستكون كبيرة "لأيام قادمة".

‼️🇺🇸 At least 15 people died in the #US due to a winter storm that hit much of the country. #USA



- CNN Report pic.twitter.com/TTkXV2KZyO — Maimunka News (@MaimunkaNews) December 24, 2022

وقال بولونكارز لشبكة "CNN"، إن حوالي 500 من سائقي السيارات وجدوا أنفسهم عالقين في سياراتهم في مقاطعة إيري ليلة الجمعة حتى صباح السبت، وربما لا يزال "بضع مئات منهم" محاصرين في وقت مبكر من بعد ظهر يوم السبت. هذا على الرغم من حظر القيادة في المقاطعة الذي تم فرضه خلال العاصفة.

المصدر: CNN+ NBC