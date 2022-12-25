جنوب إفريقيا.. 10 قتلى جراء انفجار صهريج وقود قرب جوهانسبرغ (فيديو)

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين جراء انفجار صهريج وقود فى بوكسبورغ على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ في جمهورية جنوب إفريقيا.

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وعلق الصهريج الذي كان ينقل الغاز المسال تحت جسر قرب مستشفى ومنازل صباح أمس السبت.

وقال المتحدث باسم خدمات الإطفاء في هذه المنطقة وليام نتلادي: "تلقينا اتصالا قرابة الساعة 7:50 صباحا. تدخل عناصرنا لإطفاء الحريق لكن لسوء الحظ انفجر الصهريج".

وأضاف أن من بين المصابين السائق الذي نقل إلى المستشفى، مشيرا إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى 10 بعد الإبلاغ عن 9 في وقت سابق.

وتابع أن نصف الجرحى هم في حالة خطيرة، بينما 15 آخرين في حالة مستقرة رغم اصاباتهم الخطرة. وقال نتلادي إن 6 من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة.

Moments before the gas tanker explosion in the #Boksburg#SouthAfrica Tunnel. pic.twitter.com/wz9efQE33f — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 24, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي كرة نار ضخمة تندلع من الصهريج تحت الجسر، ومن المحتمل أنه أعلى من أن يمر تحته الصهريج.

وكان الصهريج الذي جاء من جنوب شرق البلاد، ينقل 60 ألف لتر من الغاز المسال المستخدم عادة في الأفران والمواقد.

In this six-second footage, it clearly demonstrates the extent of the gas tanker explosion and the casualties that will likely have occurred as a result of today's #Boksburg explosion.#SouthAfrica#Gauteng#Tambopic.twitter.com/TDpTCvYq7T — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 24, 2022

ووصفت الشاهدة جين ماري بويسن ما بد أنه "ارتجاج ضخم" في الساعات الأولى من الصباح، بعد الساعة 6:30 بقليل.

وقالت وهي تقف بالقرب من فريق الطب الشرعي وهو يعاين المكان "اليوم هو بالفعل يوم حزين للغاية في ضاحيتنا الصغيرة".

⚠️#UPDATE: WARNING THIS IS NOT FOR SENSITIVE VIEWERS



Video shows the After math of the Massive explosion that took place in Boksburg South Africa after gas tanker exploded. First responders are describing the incident as a warzone with body parts scattered everywhere. pic.twitter.com/ZFL4ieyLwy — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) December 24, 2022

وأضافت: "صعدت إلى الطابق العلوي لتناول كوب الشاي الخاص بي ورأيت ألسنة اللهب الهائلة، واعتقدت أن المنزل يحترق".

وقالت إنها علمت فيما بعد بوفاة "فتاة تبلغ 16 عاما وشاب يبلغ 25 عاما اعتاد أن يأتي لكي يجز لي عشب الحديقة في نهاية كل أسبوع".

🚨#BREAKING: Numerous injuries reported after fuel tanker explodes⁰⁰📌#Boksburg | #SouthAfrica⁰

There was a huge explosion in Boksburg in South Africa as It’s believed a petrol tanker went under the bridge at Railway Street in Boksburg and scraped, leaked the fuel and exploded pic.twitter.com/p0f5858a2k — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) December 24, 2022

المصدر: أ ف ب