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جنوب إفريقيا.. 10 قتلى جراء انفجار صهريج وقود قرب جوهانسبرغ (فيديو)

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جنوب إفريقيا.. 10 قتلى جراء انفجار صهريج وقود قرب جوهانسبرغ (فيديو)
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لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين جراء انفجار صهريج وقود فى بوكسبورغ على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ في جمهورية جنوب إفريقيا.

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وعلق الصهريج الذي كان ينقل الغاز المسال تحت جسر قرب مستشفى ومنازل صباح أمس السبت. 

وقال المتحدث باسم خدمات الإطفاء في هذه المنطقة وليام نتلادي: "تلقينا اتصالا قرابة الساعة 7:50 صباحا. تدخل عناصرنا لإطفاء الحريق لكن لسوء الحظ انفجر الصهريج".

وأضاف أن من بين المصابين السائق الذي نقل إلى المستشفى، مشيرا إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى 10 بعد الإبلاغ عن 9 في وقت سابق.

وتابع أن نصف الجرحى هم في حالة خطيرة، بينما 15 آخرين في حالة مستقرة رغم اصاباتهم الخطرة. وقال نتلادي إن 6 من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي كرة نار ضخمة تندلع من الصهريج تحت الجسر، ومن المحتمل أنه أعلى من أن يمر تحته الصهريج.

وكان الصهريج الذي جاء من جنوب شرق البلاد، ينقل 60 ألف لتر من الغاز المسال المستخدم عادة في الأفران والمواقد.

ووصفت الشاهدة جين ماري بويسن ما بد أنه "ارتجاج ضخم" في الساعات الأولى من الصباح، بعد الساعة 6:30 بقليل.

وقالت وهي تقف بالقرب من فريق الطب الشرعي وهو يعاين المكان "اليوم هو بالفعل يوم حزين للغاية في ضاحيتنا الصغيرة".

وأضافت: "صعدت إلى الطابق العلوي لتناول كوب الشاي الخاص بي ورأيت ألسنة اللهب الهائلة، واعتقدت أن المنزل يحترق".

وقالت إنها علمت فيما بعد بوفاة "فتاة تبلغ 16 عاما وشاب يبلغ 25 عاما اعتاد أن يأتي لكي يجز لي عشب الحديقة في نهاية كل أسبوع".

المصدر: أ ف ب

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