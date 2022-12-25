زاخاروفا تعرب عن سعادتها بقضاء عيد ميلادها بلا أخبار سياسية

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن امتنانها لتهاني عيد ميلادها الذي احتفلت به في 24 ديسمبر، كما عبرت عن سعادتها لقضائه بلا أخبار سياسية.

ونشرت زاخاروفا، العديد من تهاني عيد ميلادها التي وصلتها من عدد من الأشخاص والأصدقاء عبر حسابها في "تيليغرام".

وكتبت زاخاروفا: "أعزائي الأحباء! شكرا لكم!، لقد سمحتم لي بقضاء يوم واحد بدون أخبار سياسية، وملء التيليغرام بالدفء والود والحب".

المصدر: RT